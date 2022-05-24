Игорь Есмантович: «Я Радулову часы не дарил»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Радуловым, который в 2016 году не сдержал обещание вернуться в армейский клуб.

— Правда, что Радулов, уехав в НХЛ, ни подарок не вернул, ни обещание подписать новый контракт с ЦСКА не выполнил?

— Все, что касается Александра Радулова в рамках моего официального выступления, лучше бы было обсудить вместе с ним. Интерпретация моих разговоров доходит до такого обмусоливания, что люди сами что-то доделывают, дописывают, договаривают. Часы и так далее. Об этом не хочется говорить. Это какие-то склочные вещи. Могу лишь сказать, что Александр дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт. Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение. В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку. Но вы лучше спросите у него. Мое интервью — это одно, а здесь должна быть обоюдная история. Могу добавить, что я ему часы не дарил.