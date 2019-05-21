Президент "Авангарда" уверен, что опыт Козлова очень поможет команде

Президент "Авангарда" Максим Сушинский уверен, что новый тренер Вячеслав Козлов легко вольется в коллектив команды, так как давно знаком с Бобом Хартли, сообщает официальный сайт омичей.

Ранее стало известно, что Майкл Пелино покинул тренерский штаб "Авангарда", а Вячеслав Козлов пришел на его место.

– В межсезонье селекционная работа ведется не только на рынке игроков, но и тренеров. Майкл Пелино принял решение не продлевать контракт с "Авангардом". Мы очень благодарны Майклу за его вклад в серебряные медали, свою работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели это в плей-офф. "Авангард" желает удачи Пелино в дальнейшей работе!

Что же касается Вячеслава Козлова, то, помимо огромного опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей хоккейной лиги последнего сезона. С Бобом Хартли они прекрасно знают друг друга, они работали вместе еще в НХЛ, в "Атланте Трэшерс". Козлов будет отвечать в команде за большинство. Мы уверены в том, что он легко вольется в коллектив, а его знания и опыт помогут "Авангарду" побеждать, – приводит слова Сушинского пресс-служба "Авангарда".

Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб "Авангарда"