09:35 | Хоккей — КХЛ

Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб "Авангарда"

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Вячеслав Козлов подписал однолетний контракт с "Авангардом" и вошел в тренерский штаб команды, информирует официальный сайт омичей. Ранее стало известно, что Майкл Пелинов покинул клуб.

47-летний российский специалист работал тренером в "Спартаке" (2015-2016), а также возглавлял "Химик" (2017-2019).

В качестве игрока выступал за ЦСКА, "Ак Барс", "Баффало", "Детройт" и другие клубы. Является бронзовым призером чемпионата мира (1991) и двукратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998).

 

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/35188/

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