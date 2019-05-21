Вячеслав Козлов вошел в тренерский штаб "Авангарда"

Вячеслав Козлов подписал однолетний контракт с "Авангардом" и вошел в тренерский штаб команды, информирует официальный сайт омичей. Ранее стало известно, что Майкл Пелинов покинул клуб.

47-летний российский специалист работал тренером в "Спартаке" (2015-2016), а также возглавлял "Химик" (2017-2019).

В качестве игрока выступал за ЦСКА, "Ак Барс", "Баффало", "Детройт" и другие клубы. Является бронзовым призером чемпионата мира (1991) и двукратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998).

⚡ Тренер Вячеслав Козлов - в "Авангарде"!



Контракт рассчитан на 1 сезон. Подробности: https://t.co/9TgZ5N2C3v pic.twitter.com/vFQc6sFI6R – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 21 мая 2019 г.

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