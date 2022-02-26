Председатель совета директоров «Авангарда» рассказал о ходе строительства новой арены в Омске

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о ходе строительства новой арены для клуба в Омске.

«Наши планы относительно «Арены Омск» никак не изменились. Мы строим новый дом для «Авангарда», по плану команда должна начать подготовку к следующему сезону в Омске. Все работы идут согласно графику, уже сейчас готовность арены составляет 63%. «Арена Омск» станет одной из самых современных в России, точкой притяжения, новым спортивным и развлекательным центром города», — заявил Крылов.

Новый ледовый дворец возводится на месте «Арены Омск», которая в 2019 году была признана аварийной и снесена. Новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тысяч зрителей.