«Авангард» в новом сезоне будет проводить домашние матчи на ледовой арене в Омске

«Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом ледовом дворце в Омске.

«Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утвержденным графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики «Авангарда» встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России», — сказала куратор строительства «Арены Омск» Елена Илюхина ТАСС.

Новый ледовый дворец возводится на месте «Арены Омск». Стоимость проекта оценивается в почти 12 миллиардов рублей.