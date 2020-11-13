Председатель совета директоров «Авангарда» посетил строительство новой арены в Омске

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов посетил строительство новой арены в Омске.

«Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов побывал на строительной площадке новой арены в Омске с рабочим визитом.

В конце октября началось устройство вертикальных конструкций первого этажа. Строительные работы одновременно идут на всех участках.

На отдельных участках основного здания и вспомогательных зданий продолжается устройство фундаментной плиты. Используется бетон со специальными морозостойкими компонентами. Во время заливки бетона используется технология прогрева. Полностью работа с фундаментами, в соответствии с графиком строительства, завершится в марте 2021 года.

На двух участках, где бетон уже залит и подготовлен к дальнейшим работам, выполняется устройство колонн и стен первого этажа. Монтируется опалубка для устройства перекрытия второго этажа. К возведению второго этажа на этих участках планируется приступить до конца текущего года.

Под зданием арены прокладываются технологические каналы, для последующего монтажа инженерных сетей. На объекте введены в эксплуатацию 4 башенных крана для монтажа конструктивных элементов здания арены. Завершено строительство рабочего городка: офис Генподрядчика, столовая, общежитие, индивидуальный-тепловой пункт", — говорится в публикации в Instagram «Авангарда».