Вайсфельд считает, что характер Радулова не станет проблемой для «Ак Барса»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил подписание «Ак Барсом» контракта с нападающим Александром Радуловым.

31 мая агент Радулова Юрий Николаев подтвердил, что хоккеист подписал контракт с «Ак Барсом» на два года. По информации «СЭ», 35-летний форвард может заработать в Казани до 150 миллионов рублей.

«Людям свойственно взрослеть. Радулову уже 36 лет (36 лет хоккеисту исполнится 5 июля. — Прим. «СЭ»), он уже остепенился и все прекрасно понимает — что играть осталось не так много, что он зарабатывает хорошие деньги, что должен эти деньги отработать. Это молодым свойственно куролесить, а в 36 лет уже вряд ли. Если человек доиграл до такого возраста, и при этом получает такой контракт, то, думаю, в плане отношения у него все в порядке. Поэтому вряд ли характер Александра станет большой проблемой. Главный вопрос в другом, чтобы он функционально был в хорошем состоянии, чтобы травмы не мешали», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.