Покровский рассказал, нужно ли увольнять Федорова с поста главного тренера ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский высказался о возможном уходе Сергея Федорова с поста главного тренера московского клуба.

В пятницу, 8 марта, красно-синие потерпели домашнее поражение от «Локомотива» (3:6, 1-4) в пятом матче серии плей-офф и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Абсолютно точно будут изменения в составе. Скорее всего, будет омоложение команды. Менять Федорова я считаю нецелесообразным. Человек приносил пользу и результат для ЦСКА и еще не раз принесет», — цитирует Покровского «Чемпионат».

Федоров возглавил ЦСКА летом 2021 года. В прошедшем сезоне армейцы стали победителями Кубка Гагарина. В финальной серии команда обыграла «Ак Барс» со счетом 4-3.