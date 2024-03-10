Московское «Динамо» на территории домашнего льда «ВТБ Арены» примет минское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 10 марта. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Динамо» М — «Динамо» Мн пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.30 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

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Счет в серии: 3-1 в пользу команды Алексея Кудашова. Ранее, 8 марта, минский клуб дома уступил москвичам со счетом 2:3 ОТ.

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