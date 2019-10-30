Сегодня, 30 октября, на YouTube-канале «СЭ» — эфир с бывшим руководителем пресс-службы «Трактора» и «Витязя», инсайдером и главным критиком нынешнего руководства челябинского клуба Игорем Жуковым.

Главные темы:

— Как «Трактор» докатился до последнего места в КХЛ;

— 200 миллионов за Кравцова: вся правда о возвращении Виталия в «Трактор»;

— Почему Петериса Скудру до сих пор не уволили;

— Какие проблемы у «Трактора» в пиаре и информационной политике.

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