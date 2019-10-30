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Почему «Трактор» на дне «Востока»? 200 миллионов за Кравцова. Эфир о клубе из Челябинска — в 16.00

15:15
Эфир с бывшим руководителем пресс-службы «Трактора» и «Витязя» Игорем Жуковым. Фото "СЭ"
Эфир с бывшим руководителем пресс-службы «Трактора» и «Витязя» Игорем Жуковым. Фото "СЭ"

Сегодня, 30 октября, на YouTube-канале «СЭ» — эфир с бывшим руководителем пресс-службы «Трактора» и «Витязя», инсайдером и главным критиком нынешнего руководства челябинского клуба Игорем Жуковым.

Главные темы:

— Как «Трактор» докатился до последнего места в КХЛ;

— 200 миллионов за Кравцова: вся правда о возвращении Виталия в «Трактор»;

— Почему Петериса Скудру до сих пор не уволили;

— Какие проблемы у «Трактора» в пиаре и информационной политике.

Наш номер WhatsApp для связи — +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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