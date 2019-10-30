Почему «Трактор» на дне «Востока»? 200 миллионов за Кравцова. Эфир о клубе из Челябинска — в 16.00
15:15
Сегодня, 30 октября, на YouTube-канале «СЭ» — эфир с бывшим руководителем пресс-службы «Трактора» и «Витязя», инсайдером и главным критиком нынешнего руководства челябинского клуба Игорем Жуковым.
Главные темы:
— Как «Трактор» докатился до последнего места в КХЛ;
— 200 миллионов за Кравцова: вся правда о возвращении Виталия в «Трактор»;
— Почему Петериса Скудру до сих пор не уволили;
— Какие проблемы у «Трактора» в пиаре и информационной политике.
Наш номер WhatsApp для связи — +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...