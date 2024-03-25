Козлов: «Хочу добавить что-то интересное в игру «Салавата Юлаева» в следующем сезоне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, как команда будет играть в следующем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«В этом сезоне нам удавались активная игра и прессинг, быстрая атака — в том же направлении и будем развиваться. Впереди лето, у меня будет время узнать что-то новое. Будет возможность посмотреть матчи НХЛ, а там каждый год можно что-то почерпнуть. Будем развиваться в том же направлении, но что-то интересное я хочу добавить», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» вылетел в первом раунде текущего Кубка Гагарина. Уфимцы проиграли «Трактору» (2-4 в серии).