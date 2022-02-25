Плющев о снятии «Йокерита»: «К этому надо было готовиться»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о снятии финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина-2022.

«Жалко, что мы потеряли эту команду. Надо было к этому готовиться. У финнов в спортивном и организационном плане не было никаких претензий к лиге. Их принимали хорошо, признавали мастерство этих ребят. Они показывали достаточно интересный хоккей. Иногда даже очень хороший хоккей», — сказал Плющев «СЭ».

25 февраля «Йокерит» объявил о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина. Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции будет объявлено дополнительно. «Йокерит» в первом раунде должен был встретиться со «Спартаком».