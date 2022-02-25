Председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри прокомментировал решение приостановить участие клуба в сезоне КХЛ-2021/22. По его словам, в сложившейся мировой ситуации продолжение сезона было бы невозможным.

«Моя позиция по поводу завершения сезона была ясна вчера, в четверг утром. Однако в соответствии с политикой КХЛ я был вынужден вести переговоры с лигой. К сожалению, именно по этой причине мы можем объявить об этом решении только сейчас, — приводит слова Курри пресс-служба клуба. — Сейчас в мире сложилась непростая обстановка. Все наши мысли — с пострадавшими от сложившихся последствий людьми. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время и применение оружия прекратится».