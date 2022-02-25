Быков отреагировал на снятие «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина-2022

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о снятии «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина-2022.

«Жаль, что они подверглись этому влиянию, но это прерогатива клуба. Это их желание и право. Удивляться даже не стоит», — сказал Быков «СЭ».

Ранее, 25 февраля, стало известно, что «Йокерит» не примет участия в розыгрыше Кубка Гагарина. Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно.

«Йокерит» в первом раунде должен был встретиться со «Спартаком».