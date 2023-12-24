Ковальчук: «Спартак» — моя родная команда, приятно выходить с ромбом на груди"
Нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от своего первого официального матча в лиге с сезона-2020/21.
24 декабря 40-летний форвард принял участие в игре красно-белых против «Куньлуня» (5:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и забросил одну шайбу.
— Цитата «Жизнь— лучший драматург» приобретает актуальность?
— Давайте дождемся хороших матчей, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Ковальчука. — Сегодня была важная игра, ребята хотели порадовать болельщиков. Спасибо за поддержку. Чувствуется, что «Спартак» — народная команда.
— Было ли волнение насчет фанатов?
— Я думаю, у нас есть какая-то недосказанность, но мы уже договорились, что встретимся и пообщаемся. Надо объединиться и идти вперед.
— Как вам связка? С Андреем Локтионовым вы уже давно знакомы, в «Нью-Джерси» пересекались.
— Да, Андрей теперь не самый взрослый в команде. Цыплаков — молодец, очень долго держит шайбу и освобождает место для меня. Я думаю, мы сыграемся и будем полезны команде.
— Как себя чувствовали в первой смене?
— В первой — хорошо, лед, конечно, здесь тяжеловат. Думал, что будет хуже. Хорошо, что начал играть, потому что тренироваться можно сколько угодно, а игровой ритм надо набирать через матчи.
- ?Волнение присутствовало?
— ?Перед любым матчем есть волнение — не важно, сколько тебе лет. Это моя родная команда и мне приятно выходить с ромбом на груди. Все звонили, поздравляли, много знакомых пришло на матч.
Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря, соглашение действует до конца сезона-2023/24.
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