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Сегодня, 17:58

Плющев: «Хоккей ЦСКА то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе. Будем ждать плей-офф»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о выступлениях ЦСКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Трудно говорить с чем связана такая турбулентность ЦСКА в этом сезоне. Все-таки ответ на этот вопрос кроется внутри клуба. Возможно, в играх плей-офф ситуация изменится. У ЦСКА хорошо укомплектован состав, опытные игроки, но в этом сезоне команда показывает очень нестабильную игру. Хоккей у армейцев то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе. Будем ждать плей-офф, в кубковых матчах возможно все. Уже будет неважно, какое место команда заняла в регулярном чемпионате, какие результаты были по ходу сезона. Игры на вылет расставят всех на свои места», — цитирует Плющева Legalbet.

Армейцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками за 58 игр. ЦСКА 31 января обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ после победы над нижегородским «Торпедо» (3:2).

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-hokkej-tcska-to-vspihnet-yarkim-plamenem-to/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
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4 Ак Барс 58 35 23 72
5 Трактор 59 33 26 72
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7 Автомобилист 60 32 28 71
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9 Амур 58 22 36 56
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 58 18 40 47
12 Барыс 57 19 38 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 58 39 19 81
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 58 32 26 69
6 ЦСКА 58 30 28 65
7 Северсталь 57 29 28 65
8 Динамо Мн 58 26 32 57
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