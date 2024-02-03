Плющев: «Хоккей ЦСКА то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе. Будем ждать плей-офф»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о выступлениях ЦСКА в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Трудно говорить с чем связана такая турбулентность ЦСКА в этом сезоне. Все-таки ответ на этот вопрос кроется внутри клуба. Возможно, в играх плей-офф ситуация изменится. У ЦСКА хорошо укомплектован состав, опытные игроки, но в этом сезоне команда показывает очень нестабильную игру. Хоккей у армейцев то вспыхнет ярким пламенем, то покажет искру в золе. Будем ждать плей-офф, в кубковых матчах возможно все. Уже будет неважно, какое место команда заняла в регулярном чемпионате, какие результаты были по ходу сезона. Игры на вылет расставят всех на свои места», — цитирует Плющева Legalbet.
Армейцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 65 очками за 58 игр. ЦСКА 31 января обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ после победы над нижегородским «Торпедо» (3:2).
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|28
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|7
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|28
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|Динамо Мн
|58
|26
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|60
|20
|40
|46
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Трактор – Ак Барс
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