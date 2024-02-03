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Сегодня, 17:10

«Трактор» уступил «Ак Барсу» и прервал серию из пяти побед

Сергей Разин
корреспондент
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3 февраля. «Трактор» уступил «Ак Барсу» (1:4).
Фото ХК «Ак Барс»

«Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ак Барсу» со счетом 1:4.

В составе челябинцев отличился Сергей Калинин, у казанцев дубль оформил Александр Радулов, еще по голу забили Никита Дыняк и Семен Кошелев.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.

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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Дыняк — 6 (Миллер, Галимов), 6:56 — 0:1. Радулов — 13 (Кагарлицкий, Шипачев), 21:04 — 0:2. Калинин — 4 (Юртайкин, Телегин), 27:49 — 1:2. Кошелев — 8 (Семенов), 35:57 — 1:3. Радулов — 14 (п.в., Семенов), 59:11 — 1:4.

Вратари: Фукале (58:31 — 59:11) — Билялов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (14+5+18) — 30 (9+13+8).

Судьи: Гашилов, Гофман.

3 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 58 37 21 79
4 Ак Барс 58 35 23 72
5 Трактор 59 33 26 72
6 Лада 60 29 31 71
7 Автомобилист 60 32 28 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 58 22 36 56
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 58 18 40 47
12 Барыс 57 19 38 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 58 39 19 81
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 58 32 26 69
6 ЦСКА 58 30 28 65
7 Северсталь 57 29 28 65
8 Динамо Мн 58 26 32 57
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