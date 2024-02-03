«Трактор» уступил «Ак Барсу» и прервал серию из пяти побед
«Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ак Барсу» со счетом 1:4.
В составе челябинцев отличился Сергей Калинин, у казанцев дубль оформил Александр Радулов, еще по голу забили Никита Дыняк и Семен Кошелев.
«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.
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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Дыняк — 6 (Миллер, Галимов), 6:56 — 0:1. Радулов — 13 (Кагарлицкий, Шипачев), 21:04 — 0:2. Калинин — 4 (Юртайкин, Телегин), 27:49 — 1:2. Кошелев — 8 (Семенов), 35:57 — 1:3. Радулов — 14 (п.в., Семенов), 59:11 — 1:4.
Вратари: Фукале (58:31 — 59:11) — Билялов.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 37 (14+5+18) — 30 (9+13+8).
Судьи: Гашилов, Гофман.
3 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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Трактор – Ак Барс
|1 : 4