Плющев назвал возможного конкурента Федорова за звание «Лучшего хоккейного тренера России»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу Сергея Федорова в номинации «Лучший тренер» по итогу голосования журналистов.

«Федоров молодец. Он выиграл Кубок Гагарина, это уже о многом говорит. Я думаю, что с ним бы мог побороться Леонид Тамбиев. Его работа с «Адмиралом» в этом сезоне заслуживает уважения», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).