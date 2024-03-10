Каменев: «Со средним вратарем невозможно выиграть Кубок Гагарина»

Бывший игрок СКА Василий Каменев отметил, что в нынешнем сезоне у петербургской команды есть вратарь, с которым можно решать большие задачи.

«Да, Серебряков показал себя во всей красе. Ну, кроме первой игры, которая для всей команды скомканной получилась. Слишком нервничали. Правильно сделали тренеры, что заменили его при счете 0:2 и начали готовить ко второй игре. Затем Серебряков играл уверено, команда должна сказать ему спасибо. Со средним вратарем невозможно выиграть Кубок Гагарина. Сейчас, судя по тому, что я вижу, Серебряков — лучший голкипер Кубка Гагарина. Он был признан лучшим по итогам предыдущего сезона КХЛ, а сейчас набрал ту форму, которая у него была, когда он играл за «Адмирал», — приводит «РБ Спорт» слова Каменева.

В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ текущего сезона 28-летний Никита Серебряков провел 47 матчей, 5 из них отстояв на ноль.

СКА выиграл серию с «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом 4-1.