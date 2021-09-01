Зернов: «Я ни о чем не жалею. Обмен в «Металлург» — новый вызов для меня»

Новичок «Металлурга» Денис Зернов поделился эмоциями от обмена в магнитогорский клуб из «Авангарда».

«Переезд в Магнитогорск? Видно сразу, что хоккейный город. Огромное спасибо команде за прием — сразу все показали, объяснили, тепло встретили. Вообще все немного неожиданно получилось. Сразу как узнал об обмене — поехал на стадион, по-быстрому собрал форму, кое-какие необходимые вещи, сел на самолет и прилетел. Много времени не было ни на сборы, ни на размышления.

Сейчас нахожусь в отличной форме. Хотя, конечно, сам себя я не оцениваю — это делают тренеры. Что касается первых тренировок — вчера было тяжеловато, потому что был ночной перелет, потом всего три часа поспал. Сегодня уже легче. Тренеры подсказывают, объясняют. Илья Петрович рассказал, в какой хоккей мы играем, рассказал о своих требованиях, о своих ожиданиях от меня. В целом все проходит хорошо.

Помню, что три года назад очень хотел попасть в «Металлург», но так сложилось, что оказался в «Авангарде». Конечно, я ни о чем не жалею, сейчас это новый вызов для меня — сделаю все возможное, чтобы помочь команде», — цитирует Зернова пресс-служба клуба в Twitter.

25-летний Зернов попал в «Авангард» из «Лады». В КХЛ он провел в общей сложности 238 матчей и набрал 122 (50+72) очка.