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Сегодня, 17:44

«Лада» начала работу над возвращением в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лада» начала работу над возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) со следующего сезона, утверждает Metaratings.ru.

Сейчас в клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги. В частности, идет подсчет затрат на замену бортов, видеокамер и видеокуба.

Также есть большая вероятность, что бюджет «Лады» на следующий сезон будет увеличен. В сезоне-2022/23 он составляет 170 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что тольяттинский «АвтоВАЗ» станет новым партнером КХЛ.

«Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

Источник: https://metaratings.ru/news/lada-nachala-rabotu-nad-vozvrashcheniem-v-kkhl-v-klube-idet-otsenka-zatrat-pod-trebovaniya-ligi-1394043/
КХЛ
ХК Лада
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