Павел Карнаухов: "Никто не говорил, что ЦСКА будет легко"

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии – 2-1 в пользу московских армейцев.

– ЦСКА сыграл очень пассивно. Пассивнее, чем в Москве.

– Решили сыграть так. Сделаем выводы. Будем смотреть, как дальше играть.

– Как думаете, вернется серия в Санкт-Петербург?

– Поживем – увидим.

– ЦСКА одержал 9 побед над СКА подряд. Это не давило?

– Об этом даже никто не думал. В мыслях такого не было. Идем дальше. Никто не говорил, что будет легко. СКА – хорошая команда, очень мастеровитая. (Егор Бычков)