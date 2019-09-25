Павел Дорофеев: «Не дотерпели, не вовремя удалились в матче с «Барысом»
20:16
Нападающий «Металлурга» Павел Дорофеев прокомментировал поражение от «Барыса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Я думаю, что не хватило, наверное, на третий период концентрации, — цитирует официальный сайт клуба Дорофеева. — Не дотерпели, не вовремя удалились, свое большинство не реализовали, а соперник наказал и использовал свои моменты.
«Барыс»? Команда достаточно дисциплинированная, выполняет установку тренера, в зоне отлаженно действует. Поэтому, наверное, и так мало пропускает.
Мой гол? Предыдущая пятерка закружила в зоне атаки, вовремя сменились, я получил шайбу в средней зоне и пошел на свободный лед — на разнице скоростей объехал и забил.