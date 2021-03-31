Павел Буре объяснил, почему не стал генеральным менеджером ХК «Сочи»

Великий хоккеист Павел Буре в большом интервью «СЭ» объяснил, почему несколько лет назад не возглавил образовывавшийся на тот момент ХК «Сочи», хотя этот вопрос казался решенным. Сегодня Буре исполнилось 50 лет.

— Могильный и Федоровы руководили клубами КХЛ. Вы тоже собирались — в Сочи, когда он только образовывался. Почему не срослось?

— Потому что мы не сошлись в задачах. Сначала была цель — создать хороший клуб. А потом руководство и концепция изменились, и решили сделать просто клуб. А это не устроило уже меня, не было мне интересно.

— Можете еще вернуться в менеджмент КХЛ в каком-то качестве?

— Все может быть. Но это должно быть интересно для всех сторон — хозяевам, мне, игрокам, клубу, болельщикам. Достаточно сложно, чтобы все совпало. Если это произойдет — буду думать. Но такой цели у меня нет.

(Игорь Рабинер)

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