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Воробьев останется главным тренером «Металлурга»

14:56
Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Воробьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Илья Воробьев продолжит работу в «Металлурге» на посту главного тренера. Напомним, что «Магнитка» покинула плей-офф, проиграв во втором раунде «Авангарду» (2-4).

46-летний тренер работает в «Магнитке» с 2019 года. До этого он уже тренировал клуб из Магнитогорска (2015-2017), работал в СКА и сборной России.

Отметим, что в сезоне-2015/16 он привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.

(Алексей Шевченко)

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