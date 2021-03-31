Воробьев останется главным тренером «Металлурга»
14:56
Как стало известно «СЭ», Илья Воробьев продолжит работу в «Металлурге» на посту главного тренера. Напомним, что «Магнитка» покинула плей-офф, проиграв во втором раунде «Авангарду» (2-4).
46-летний тренер работает в «Магнитке» с 2019 года. До этого он уже тренировал клуб из Магнитогорска (2015-2017), работал в СКА и сборной России.
Отметим, что в сезоне-2015/16 он привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.
(Алексей Шевченко)
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