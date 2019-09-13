Павел Буре: «ЦСКА и СКА будут биться и за первое место в регулярке, и за Кубок Гагарина»

Легендарный нападающий Павел Буре уверен, что и в этом сезоне за победу в Кубке Гагарина будут бороться ЦСКА и СКА. Сегодня команды впервые в сезоне сыграют в Санкт-Петербурге.

— Традиционно ЦСКА и СКА являются фаворитами и претендентами на высокие награды, — цитируют «Известия» Буре. — Думаю, как обычно, они будут биться и за первое место в регулярке, и за Кубок Гагарина. Очная встреча таких команд всегда вызывает большой интерес зрителей. Это будет большое противостояние. Команды сейчас выступают достаточно хорошо, поэтому можно ждать равный матч.

ЦСКА сохранил состав, у СКА произошли серьезные изменения, но эмоциональный накал в матче будет таким, что вряд ли кадровые моменты скажутся на шансах команд. Поэтому я не думаю, что тут можно выделить фаворита. Это армейское дерби непредсказуемо, так как играют две сильнейшие команды лиги.

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