Панин: «Спустя такое долгое время появиться в Тольятти — это классно»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своих впечатлениях от возвращения в родной Тольятти, где его команда проводит матч в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады».
«Спустя такое долгое время появиться в Тольятти — это классно. Здесь я рос, у меня тут родители. Есть определенные положительные эмоции», — приводит слова Панина пресс-служба уфимского клуба.
Также он поделился мнением о том, что «Лада» вернулась в КХЛ.
«Конечно круто, Тольятти исторически хоккейный город, много воспитанников и тренеров отсюда. У команды есть своя аура, поэтому классно, что она вернулась в КХЛ. Это потенциальный рост для игроков, люди ходят на хоккей», — добавил хоккеист.
Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой» проходит 6 сентября. На данный момент уфимский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 2 очка. «Лада» располагается на последней строчке (0).
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|6.09
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Лада – Сал. Юлаев
|- : -
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|19:00
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Витязь – Адмирал
|- : -
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Локомотив – Трактор
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|6.09
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Нефтехимик – Северсталь
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Куньлунь – Динамо Мн
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