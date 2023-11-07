Пачкалин — о голе «Спартака» на последней секунде матча: «Игрок СКА не поборолся на точке вбрасывания»
Бывший защитник «Спартака» Виктор Пачкалин поделился мнением о развязке матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между красно-белыми и СКА (3:2), который прошел 6 ноября.
«Фартануло «Спартаку», конечно. Выиграли вбрасывание за две секунды до сирены, вратарь СКА не ожидал этого броска или не видел. Получился гол. Чтобы такого не допускать, нельзя проигрывать вбрасывание. А игрок СКА проиграл его вчистую, и спартаковец сразу вывел под бросок партнера. Если бы армеец хотя бы поборолся на точке, тогда время бы вышло и ничего бы не было. А так «проспали» гол, «Спартак» все как по нотам разыграл», — приводит «РБ Спорт» слова Пачкалина.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 40 очков за 28 матчей. СКА идет на восьмой позиции (26 очков в 26 встречах).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|2
|Лада
|29
|16
|13
|37
|3
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|7.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|0 : 3
|7.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сочи
|3 : 1
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -