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«Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки». Назаров наехал на Хартли после скандального матча

Андрей Назаров: «Хартли может ехать в Канаду и там рассказывать сказки»
22:31
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:5).

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«План на игру сработал. Ребята молодцы, бились, — сказал Назаров. — Задача была сплотиться. Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Еще есть коллективная пьянка, но пить нам нельзя. Не переживайте, не будем отчислять защитников, которые не дрались».

Встреча началась с массовой драки после стартового вбрасывания.

«Не знаю, о чем говорил Хартли на пресс-конференции. Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки. Он забыл, что он тренер хоккейной команды», — заявил Назаров.

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Иван Богун все материалы автора
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