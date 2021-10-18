«Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки». Назаров наехал на Хартли после скандального матча

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:5).

«План на игру сработал. Ребята молодцы, бились, — сказал Назаров. — Задача была сплотиться. Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Еще есть коллективная пьянка, но пить нам нельзя. Не переживайте, не будем отчислять защитников, которые не дрались».

Встреча началась с массовой драки после стартового вбрасывания.

«Не знаю, о чем говорил Хартли на пресс-конференции. Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки. Он забыл, что он тренер хоккейной команды», — заявил Назаров.