«Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки». Назаров наехал на Хартли после скандального матча
Андрей Назаров: «Хартли может ехать в Канаду и там рассказывать сказки»
22:31
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:5).
«План на игру сработал. Ребята молодцы, бились, — сказал Назаров. — Задача была сплотиться. Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Еще есть коллективная пьянка, но пить нам нельзя. Не переживайте, не будем отчислять защитников, которые не дрались».
Встреча началась с массовой драки после стартового вбрасывания.
«Не знаю, о чем говорил Хартли на пресс-конференции. Он может ехать в Канаду и там рассказывать сказки. Он забыл, что он тренер хоккейной команды», — заявил Назаров.
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