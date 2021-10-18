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Мартемьянов с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Сибири»

22:34
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Как стало известно «СЭ», Андрей Мартемьянов с большой долей вероятности покинет пост главного тренера «Сибири».

В понедельник, 18 октября, новосибирцы уступили на выезде «Витязю» (2:5), их проигрышная серия достигла четырех матчей.

«Сибирь» с 13 очками после 19 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф — 2 очка.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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