Боб Хартли: «Назаров хотел, чтобы игроки «Сочи» подрались с нашими»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал драку в начале матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:4). Он отметил, что это произошло по инициативе тренера сочинцев Андрея Назарова.

«Я никогда не смотрю раскатку — это моя примета, — подчеркнул Хартли. — Но после раскатки ко мне подходили мои игроки и говорили, что игроки «Сочи» подъезжают к ним и говорят, что у них нет выхода и Назаров хочет, чтобы они подрались. Вообще, я считал, что эти времена позади — 80-90-е года прошли. Мы сказали нашими игрокам, что они полностью были готовы и ждали, чего угодно. Потом уже увидел, как три игрока «Сочи» подъезжают и со стартового вбрасывания понял, что будут драки. Возможно, это способ, которым Назаров хотел замотивировать своих игроков. Возможно, он получает какие-то бонусы от продажи билетов и телетрансляций».

Игра началась с трех драк сразу после стартового вбрасывания. Игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев со стартовым свистком сбросили перчатки и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

«Я не знал, что у Назарова есть такие традиции. Я помню его игроком, но никогда не видел его в большинстве. Он всегда сражался и ярко показывал себя на любой площадке. Наши игроки справились с этим вызовом. Но никто в нашем клубе никогда не поощряет драки. Когда игроки предупредили меня, я позвонил нашему генеральному менеджеру Алексею Волкову и сказал, что нас ждут какие-то фейерверки на льду», — сказал Хартли.

Все, кто участвовал в потасовке, были наказаны пятиминутными штрафами за драку. Форвард хозяев Лайпон также получил 2 минуты за грубость. Таким образом, «Авангард» получил большинство, которое реализовал Арсений Грицюк.