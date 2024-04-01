Каменский — о полуфиналистах Кубка Гагарина: «Уровень команд КХЛ подравнялся»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил результаты второго раунда плей-офф КХЛ.

«Неожиданные результаты в четвертьфинальных сериях плей-офф отчасти связаны с введением перекрестного формата. А также с тем, что уровень команд КХЛ подравнялся. Явных лидеров нет, и потому мы видим интересный хоккей и ожесточенную борьбу. Эксперимент лиги с перекрестным форматом плей-офф пока дает положительный результат», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 сыграют «Локомотив» — «Трактор» и «Металлург» — «Автомобилист».