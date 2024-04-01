В Москве арестовали главу компании, отвечавшей за строительство «СКА-Арены»

Суд в Москве арестовал Игоря Забирана — главу компании, отвечавшей за строительство «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге.

«Учредителя ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана заключили под стражу, он обвиняется в растрате в особо крупном размере», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

«СКА-Арена» была открыта в декабре 2023 года. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 21 542 зрителя, что является рекордом среди всех хоккейных арен мира.