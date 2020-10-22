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Олег Знарок: «Поздравляю нас с победой»

22:54
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного матча КХЛ против СКА (4:1).

— Хорошая игра, команда сегодня понравилась. Поздравляю нас с победой, — цитирует тренера сайт СКА.

— Можно сказать, что эта игра была лучшей в исполнении команды?

— Мы всегда стремимся играть лучше. Действовать без ошибок невозможно: сегодня тоже были погрешности. Но в целом сегодняшняя игра понравилась.

— Была ли установка активно начать встречу и на первых минутах постараться забросить?

— Бывает, что получается забить в начале матча, бывает, что нет. Сегодня получилось.

— Дмитрий Вишневский отдал сегодня три передачи. Чем можете объяснить такую игру в его исполнении?

— Я сразу после игры пришел на пресс-конференцию, еще не общался с ним.

— «Спартак» шестой матч подряд набирает очки. Можно сказать, что команда набирает обороты и выходит из кризиса?

— Боюсь сглазить. Стараемся выходить из этого положения. Есть проблемы, травмированные игроки, но молодежь неплохо сыграла сегодня.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-spartak-priess-konfierientsiia-8/

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