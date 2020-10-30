Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:3).

— Очень слабый был первый период, потом ребята перестроились, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Выиграли хорошую игру, создали много моментов и заслуженно победили.

— Тренер всегда видит недостатки. Второй и третий период — это близкая к идеалу игра?

— Не знаю.

— Можете объяснить то, что творилось на пятаке «Ак Барса» в первом периоде?

— Играли слабо.

— Есть ли информация о травме Галимова?

— Он уехал на обследование.

— Замена Мифтахова — психологический момент? Вряд ли вы видели его вину в пропущенных шайбах.

— Наверное, да.