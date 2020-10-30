«Очень слабый первый период, потом ребята перестроились». Квартальнов — о волевой победе над «Сибирью»
30 октября 2020, 23:50
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:3).
— Очень слабый был первый период, потом ребята перестроились, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Выиграли хорошую игру, создали много моментов и заслуженно победили.
— Тренер всегда видит недостатки. Второй и третий период — это близкая к идеалу игра?
— Не знаю.
— Можете объяснить то, что творилось на пятаке «Ак Барса» в первом периоде?
— Играли слабо.
— Есть ли информация о травме Галимова?
— Он уехал на обследование.
— Замена Мифтахова — психологический момент? Вряд ли вы видели его вину в пропущенных шайбах.
— Наверное, да.
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