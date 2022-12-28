Коньков считает, что СКА захочет отквитаться за поражение от ЦСКА
Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о матче ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с «армейцами» и «Торпедо» находятся в одной группе преследователей, они будут биться между собой.
Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух «армейских» команд — это вывеска нашего чемпионата. Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует с 73 очками. ЦСКА — на третьей строчке с 57 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|44
|28
|16
|62
|3
|ЦСКА
|42
|26
|16
|57
|4
|Торпедо
|43
|27
|16
|57
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|44
|20
|24
|46
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Динамо Мн
|44
|17
|27
|42
|9
|Северсталь
|43
|16
|27
|42
|10
|Куньлунь
|45
|16
|29
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|43
|26
|17
|58
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Амур
|42
|17
|25
|40
|11
|Нефтехимик
|43
|18
|25
|39
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 2
|28.12
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|5 : 0
|28.12
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|28.12
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|28.12
|19:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|28.12
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|28.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -