Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:33

Коньков считает, что СКА захочет отквитаться за поражение от ЦСКА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о матче ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что это будет игра двух равных соперников. У ЦСКА будет запредельный настрой, так как команда проиграла в двух последних матчах своим ближайшим конкурентам. «Динамо» и «Локомотив» находятся с «армейцами» и «Торпедо» находятся в одной группе преследователей, они будут биться между собой.

Естественно, СКА приложит все силы для того, чтобы вернуть должок за последнее поражение. Противостояние двух «армейских» команд — это вывеска нашего чемпионата. Это будет очень интересный и напряженный матч. Назвать фаворита в этой встрече мне тяжело, потому что очень важную роль сыграют нюансы: как сыграют бригады меньшинства и большинства, как команды будут действовать в равных составах. По своему накалу матч будет близок к игре плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует с 73 очками. ЦСКА — на третьей строчке с 57 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-po-nakalu-match-tsska-ska-budet-blizok-k-igre-plej-off/
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ, 28 декабря: ЦСКА — СКА, «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Авангард 44 26 18 56
4 Сибирь 46 26 20 55
5 Сал. Юлаев 44 23 21 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Амур 42 17 25 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 1 : 2
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 5 : 0
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 4 : 2
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости