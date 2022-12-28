«Трактор» обыграл «Салават Юлаев», Ткачев сделал дубль
«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе челябинцев дубль на счету Владимира Ткачева, еще по голу забили Сергей Калинин и Алексей Бывальцев.
У уфимского клуба шайбы на счету Николая Кулемина и Александра Кадейкина.
«Трактор» с 42 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 54 очками — на 5-й строчке Востока.
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«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Голы: Ткачев — 8 (Шабанов, Шепелев), 4:04 — 1:0. Ткачев — 9 (Яруллин, Шабанов), 9:41 — 2:0. Кулемин — 7 (Шмелев), 25:11 — 2:1. Калинин — 7 (Горюнов-Рольгизер), 36:08 — 3:1. Кадейкин — 11 (Шмелев, Комаров), 39:15 — 3:2. Бывальцев — 13 (Бурдасов, Блажиевский), 47:42 — 4:2.
Вратари: Устименко — Ежов (59:00).
Штраф: 5 — 21.
Броски: 35 (17+9+9) — 22 (5+8+9).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
28 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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