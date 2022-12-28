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Сегодня, 19:15

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев», Ткачев сделал дубль

Руслан Минаев
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«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе челябинцев дубль на счету Владимира Ткачева, еще по голу забили Сергей Калинин и Алексей Бывальцев.

У уфимского клуба шайбы на счету Николая Кулемина и Александра Кадейкина.

«Трактор» с 42 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 54 очками — на 5-й строчке Востока.

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«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ткачев — 8 (Шабанов, Шепелев), 4:04 — 1:0. Ткачев — 9 (Яруллин, Шабанов), 9:41 — 2:0. Кулемин — 7 (Шмелев), 25:11 — 2:1. Калинин — 7 (Горюнов-Рольгизер), 36:08 — 3:1. Кадейкин — 11 (Шмелев, Комаров), 39:15 — 3:2. Бывальцев — 13 (Бурдасов, Блажиевский), 47:42 — 4:2.

Вратари: Устименко — Ежов (59:00).

Штраф: 5 — 21.

Броски: 35 (17+9+9) — 22 (5+8+9).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

28 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Авангард 44 26 18 56
4 Сибирь 46 26 20 55
5 Сал. Юлаев 44 23 21 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Амур 42 17 25 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 1 : 2
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 5 : 0
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 4 : 2
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
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