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У пропавшего экс-вратаря «Магнитки» Печурского были финансовые проблемы

13:05
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По информации «СЭ», экс-голкипер магнитогорского «Металлурга» и других команд КХЛ и ВХЛ Александр Печурский, пропавший без вести 13 июля, имел финансовые проблемы.

Александр повяз в долгах, ему пришлось даже продать медали, завоеванные с «Металлургом». Источники «СЭ» связывают пропажу Печурского с тем, что хоккеист скрывается от своих кредиторов.

Сегодня, 31 июля стало известно о пропаже 31-летнего Печурского. На его счету 64 матча в КХЛ, на драфте НХЛ-2008 он был выбран «Питтсбургом» под 150-м номером и провел 1 матч в составе «Пингвинз». Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина (2014).

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