Якупов полностью готов к работе после проблем со здоровьем

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прибыл на предсезонные сборы с командой в хорошей форме и имеет хорошие показатели после проблем со здоровьем, которые у него были в прошлом сезоне.

«Я рад за Наиля, потому что у него был непростой период где-то с конца января и до финального матча, у него были проблемы со здоровьем, наш медицинский штаб им очень плотно занимался, — сказал главный тренер омичей Боб Хартли ТАСС. — На предсезонке он появился в невероятной форме: был полностью готов и настроен на работу. У него отличная физическая подготовка, все показатели просто великолепные».

Зимой Якупов перенес коронавирус. Он не играл в составе «Авангарда» с 19 января. В апреле он продлил контракт с омским клубом на два года.