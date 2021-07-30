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Tokyo 2020
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Якупов полностью готов к работе после проблем со здоровьем

16:57
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прибыл на предсезонные сборы с командой в хорошей форме и имеет хорошие показатели после проблем со здоровьем, которые у него были в прошлом сезоне.

«Я рад за Наиля, потому что у него был непростой период где-то с конца января и до финального матча, у него были проблемы со здоровьем, наш медицинский штаб им очень плотно занимался, — сказал главный тренер омичей Боб Хартли ТАСС. — На предсезонке он появился в невероятной форме: был полностью готов и настроен на работу. У него отличная физическая подготовка, все показатели просто великолепные».

Зимой Якупов перенес коронавирус. Он не играл в составе «Авангарда» с 19 января. В апреле он продлил контракт с омским клубом на два года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12027667

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Иван Шитик все материалы автора

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