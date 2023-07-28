Новый главный тренер «Сибири» рассказал о предложениях из НХЛ
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски в интервью «СЭ» рассказал о том, мог ли найти работу в НХЛ.
— Позапрошлой весной была информация, что вы хотите стать главным тренеров в АХЛ.
— Даже не рассматривал варианты оттуда.
— Вам по-прежнему неинтересно поработать ассистентом в НХЛ?
— Три года назад у меня было пару подобных предложений. Но я подумал, что если и идти ассистентом в НХЛ, то это должна быть команда, где у тебя будет реальный шанс стать главным. Например, в команде, где главный тренер уже близок к завершению карьеры — поучиться у него пару лет и потом возглавить команду было бы интересно. Пока не думаю об этом. Знал только то, что точно вернусь через год в Россию и буду работать в КХЛ.
— Кто для канадских тренеров сейчас ролевая модель?
— Мне нравится Джон Купер из «Тампы». Импонирует и то, как он тренирует, и то, как находит правильные слова, как общается с хоккеистами. Он знает, когда можно поругать кого-то на пресс-конференциях, а когда лучше промолчать. Его слова всегда находят отклик в людях. Считаю, его лучшим тренером мира на данный момент.
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|Сочи
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|ЦСКА
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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