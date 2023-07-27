В «Динамо» рассказали, когда Менелл получит гражданство России

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал корреспонденту «СЭ» процедуру смены спортивного гражданства защитника Бреннана Менелла.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Мы ждем, как только все документы придут в управление по миграции МВД. Менеллапридет и получит паспорт. Надеемся, что это будет в ближайшие дни, и мы потом подаем документы в ФХР на смену спортивного гражданства, чтобы наш игрок получил российское спортивное гражданство. Есть определенные юридические и технические моменты, которые в ближайшее время решим. Мы будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата», — сказал Сопин «СЭ».

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» — 38 очков в 47 матчах в сезоне-2020/21.