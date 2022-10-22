Тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал о принципиальности матчей с «Ак Барсом»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:2).

«Ак Барс» для нас — принципиальный соперник. Сегодня была игра уровня плей-офф. Для многих наших ребят это был первый такой по накалу матч. Очень напряженная игра, Казань хорошо играла, до конца не сдавались. Трудный матч для нас, спасибо болельщикам, что приехали таким составом большим, поддерживали команду. Их было слышно все 60 минут.

Мы играли по счету, с такой командой как «Ак Барс» нельзя слишком открыто действовать, моментально наказывают, что и получилось дома. Мы играли слишком открыто, и они воспользовались моментами в контратаках. Сделали выводы, поняли, что надо играть всем вместе, строго в обороне с первых минут. Для нас Казань всегда особенная команда, особенно такой «Ак Барс» как сейчас. Казань сейчас хороший раздражитель для любой команды КХЛ. Возможность увидеть слабые стороны и для любой команды победа в такой игре придает уверенность. У Григория Панина сломан нос, но вроде бы сотрясения нет. Посмотрим завтра в каком он состоянии. Пока что улыбается. Илья Ежов молодец, сделал ключевые сейвы. В целом мы довольны своей бригадой", — сказал Козлов.

Отметим, что это седьмое поражение «Ак Барса» в восьми играх. Команда Олега Знарка не может выиграть в основное время уже на протяжении 10 матчей.