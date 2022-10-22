В «Салавате Юлаеве» рассказали о состоянии защитника Панина, которого увезли с матча с «Ак Барсом» на скорой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии защитника и капитана команды Григория Панина, который получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

В первом периоде Панин врезался в борт головой после силового приема от форварда казанцев Александра Радулова. Защитника уфимцев увезли со стадиона в больницу на машине скорой помощи.

— У Панина сломан нос, сотрясения нет, — сообщил Козлов.

В сезоне-2022/23 Панин набрал 4 (1+3) очка в 18 матчах за «Салават Юлаев».