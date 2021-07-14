Новички «Сибири» определились с игровыми номерами
14 июля 2021, 08:15
«Сибирь» назвала номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.
Денис Голубев — 28
Вадим Кудако — 11
Денис Бодров — 33
Ник Шор — 37
Валентин Пьянов — 45
Вячеслав Литовченко — 51
Антон Ведин — 57
Алексей Кручинин — 74
Кроме того, Никита Коротков теперь будет играть под номером 10, а не 96, а Антон Красоткин сменил номер с 33 на 35.
Дополнительная информация:
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю