Новички «Сибири» определились с игровыми номерами

«Сибирь» назвала номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.

?Новички определились с игровыми номерами!



Также Никита Коротков теперь будет играть под «10», а не «96», а Антон Красоткин «35» вместо «33». pic.twitter.com/HlB2ay3sI4 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 14, 2021

Денис Голубев — 28

Вадим Кудако — 11

Денис Бодров — 33

Ник Шор — 37

Валентин Пьянов — 45

Вячеслав Литовченко — 51

Антон Ведин — 57

Алексей Кручинин — 74

Кроме того, Никита Коротков теперь будет играть под номером 10, а не 96, а Антон Красоткин сменил номер с 33 на 35.