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Новички «Сибири» определились с игровыми номерами

14 июля 2021, 08:15
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«Сибирь» назвала номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.

Денис Голубев — 28

Вадим Кудако — 11

Денис Бодров — 33

Ник Шор — 37

Валентин Пьянов — 45

Вячеслав Литовченко — 51

Антон Ведин — 57

Алексей Кручинин — 74

Кроме того, Никита Коротков теперь будет играть под номером 10, а не 96, а Антон Красоткин сменил номер с 33 на 35.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1415144686155669507

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