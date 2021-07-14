Эмиль Петтерссон обратился к болельщикам «Спартака»
14 июля 2021, 08:30
Новичок «Спартака» Эмиль Петтерссон поделился эмоциями после перехода в столичный клуб. Центральный нападающий сборной Швеции подписал однолетний контракт с красно-белыми.
«Привет, болельщики «Спартака», это Эмиль Петтерссон. Я рад стать частью команды и буду играть для вас. Нас ждут большие успехи. Вперед, красно-белые!» — сказал Петтерссон в видеообращении, опубликованном клубом в Twitter.
В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.
Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.
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