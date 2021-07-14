Эмиль Петтерссон обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Эмиль Петтерссон поделился эмоциями после перехода в столичный клуб. Центральный нападающий сборной Швеции подписал однолетний контракт с красно-белыми.

«Привет, болельщики «Спартака», это Эмиль Петтерссон. Я рад стать частью команды и буду играть для вас. Нас ждут большие успехи. Вперед, красно-белые!» — сказал Петтерссон в видеообращении, опубликованном клубом в Twitter.

Наш новичок Эмиль Петтерссон приветствует красно-белых! ?? pic.twitter.com/074VMfPvIm — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 14, 2021

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.

Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.