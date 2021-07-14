Мартемьянов: состав «Сибири» укомплектован на 97 процентов

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.

«Команда уже прошла медосмотр — практически все ребята здоровы. На первом сборе мы, разумеется, будем работать над физподготовкой — закладывать фундамент. Будут хорошие двухнедельные сборы. Будут хорошие двухнедельные сборы. Капитальный ремонт ЛДС «Сибирь» несильно повлияет на нашу подготовку. Есть небольшие шероховатости, но ничего страшного в них нет.

Не все игроки еще находятся в расположении команды. Мы дали отдохнуть Харри Сятери — из-за чемпионата мира он закончил минувший сезон позже всех. Ник Шор подъедет к нам в Минск — у него есть небольшие проблемы с визами.

С Демидовым все прекрасно. Мы с ним пообщались, и у нас нет никаких вопросов. Он готов работать, и мы готовы с ним работать. Надеюсь, что его желание уйти в другую команду уже в прошлом. Он игрок нашей команды, и контракт с ним уже подписан.

Думаю, что состав укомплектован на 97 процентов. Не могу сказать, что оставшиеся 3 процента обязательно закроет легионер. Пока у нас нет понимания. Мы должны подержать команду в руках. После этого сбора мы решим, кого будем брать — нападающего или защитника.

Я считаю, что у нас достаточно квалифицированный штаб. У нас был разговор с Константином Шафрановым, но он планирует работать в топовых командах. Насколько я знаю, он будет трудиться в СКА. Я считаю, что Александр Гольц будет не хуже, и доволен нашим штабом. Да, может быть, Виталий Атюшов только недавно снял с себя форму, но у него все необходимые моменты в крови, и он поможет нам", — сказал Мартемьянов.

Напомним, по итогам сезона-2020/21 в регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции.