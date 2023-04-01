Николишин: «У СКА Гусев и Яшкин, а у ЦСКА Плотников, Карнаухов, Светлаков, Нестеров — все с яйцами»
Чемпион мира-1993 Андрей Николишин поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
— У ЦСКА есть опыт игр таких. Характер есть, — приводит слова Николишина «РБ Спорт». — В первую очередь мужской характер, который позволяет держать удар в любых ситуациях. Посмотрите, кто лидер ЦСКА, и как выступили те, кто должен был вести за собой команды соперников, — все станет понятно. Дело же не в том, кто забил, а кто ведет команду за собой. Тот же Плотников, тот же Светлаков, тот же Карнаухов, тот же Нестеров, Диц — это ребята с яйцами, в любом моменте они не стушуются и сыграют.
А кто были у противника? Любую серию берем из этих семиматчевых. Хоть прошлогодний СКА, хоть финал с «Магниткой», хоть «Северсталь», хоть «Локо». Кого можно выделить, допустим, из Ярославля по седьмой игре?
Хоккей же надо смотреть глубже, не только, кто забивает и отдает. Важно, кто выигрывает ключевые единоборства, как выигрывает, какой характер они несут. Вот ездили всю серию тыкались Мисюль с Карнауховым, и где в конце, кто из них оказался.
— По-вашему, выходит, что аргументов у СКА особо и нет?
— Вдлинную, считаю, недостаточно. На каком-то этапе они могут в чем-то переигрывать, но когда придет пора решающих матчей и надо будет проявлять себя — будет очень сложно. Кто из Питера сможет сыграть под серьезным давлением? Уверен, что Гусев и Яшкин — а дальше кто? По совокупности ЦСКА сейчас сильнее.
Первый матч серии СКА и ЦСКА состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -