Николай Заварухин: «Знали, что Красиков хорошо играет на буллитах и решили рискнуть»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

— Тяжелая игра для нас, второй матч за два дня, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — В начале игры немножко были побыстрее, чем соперник, но в дальнейшем, особенно в третьем периоде, потеряли концентрацию и пропустили. Надеюсь, что зрителям понравилось. Был интересный хоккей, много борьбы и стычек. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженность и поздравить болельщиков с Новым годом, спасибо им за поддержку. Мы планировали замены, чтобы вышли те ребята, которые посвежее, добавили моторики.

Я доволен результатом. Красикова поставили на буллиты потому, что посовещались с тренером вратарей и решили дать шанс Алексею. Хотя Сятери хорошо играл, держал нас в игре долгое время. Претензий к нему нет, он помогал команде. Мы знали, что Красиков хорошо играет на буллитах и решили рискнуть. Я знал, что когда они были в паре с Салаком, то на буллиты выходил Красиков, он еще в молодежной команде хорошо играл при штрафных бросках.

Мы довольны тем, как заканчиваем год. Команда находится в той зоне, куда стремиться. Конечно, где-то недобрали очков, но будем работать дальше. С чем связана потеря концентрации? Соперник добавил, был мобильным, а у нас где-то накопилась усталость. Будем готовиться к матчам в январе, соблюдая регламент КХЛ.