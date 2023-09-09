Заварухин: «У «Сибири» был хороший прессинг, «Автомобилист» тяжело из-под него выходил»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупную победу над «Сибирью» (6:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы настраивались на тяжелую игру, в Новосибирске колоссальная поддержка болельщиков. Нужно было выдержать начало, нужен был второй гол — забили его на пересменке, поздравляю Денежкина с первым голом в КХЛ. Шайба над льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей. У «Сибири» был хороший прессинг, мы тяжело из-под него выходили. И только наш гол в большинстве остудил», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

Хет-триком в игре отметился форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев. 31-летний хоккеист быстрее всех в истории своего клуба забил три гола за игру.

«Автомобилист» выиграл три встречи из четырех проведенных и занимает второе место на «Востоке» (7 очков).