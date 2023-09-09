Главный тренер «Сочи» Кокорев: «Недоволен, что в матче с «Динамо» много пропустили в меньшинстве»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:4).
«Наше большинство не сыграло, а большинство соперника сыграло. Игрой «5 на 5» я доволен, но, естественно, недоволен тем, что много пропустили в меньшинстве. Над этим будем работать. То, что в зоне закрепиться не могли во втором периоде — это хоккей, бывает, но в основном-то мы в зоне играли. Просто не реализовали свои моменты, которые были. Сегодня все решила игра в неравных составах», — приводит слова Кокорева пресс-служба клуба.
«Сочи» в третий раз проиграл в основное время в четырех проведенных матча сезона. Команда занимает 10-е место в таблице «Запада» с 2 очками.
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|2
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|2
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|6
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|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
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|Барыс
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|Нефтехимик
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|0
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|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 1
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|5 : 1
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|3 : 4
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